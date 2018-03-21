До смерти забил стулом: харьковские копы раскрыли убийство

Сегодня, 12:10

Парень пришел в гости к другу и убил его во время ссоры

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Харьковской области стражи порядка задержали возможного убийцу: мужчину подозревают в том, что он до смерти забил друга стулом во время ссоры.

Как сообщили в пресс-службе полиции, преступление произошло в Волчанском районе.

Сообщение копам пришло от медиков скорой помощи, которые обнаружили в частном доме тело хозяина, и вскоре полицейские задержали 21-летнего парня, который был знакомым убитого.

Как выяснилось, парень в состоянии опьянения пребывал в гостях у приятеля, и во время ссоры несколько раз ударил жертву кулаком в лицо, а после добил стулом.

От полученных травм хозяин дома умер на месте. Открыто уголовное производство по статье "убийство".

Напомним, ранее в Одессе по подозрению в убийстве жены задержали 29-летнего мужчину. Преступление произошло в Международный женский день на почве ревности.

"В тот день между супругами произошла ссора. Во время конфликта, который возник на почве ревности, мужчина несколько раз ножом ударил жену в область грудной клетки", – рассказали копы, уточнив, что эти ножевые ранения и стали причиной смерти жертвы.

Другой ревнивец до смерти забил жену табуретом, находясь в алкогольном опьянении.

Еще один мужчина, желая отомстить своей жене, убил двоих детей, 5 и 11 лет.
убийство, полиция, харьковская область

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Источник:

"Сегодня"

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