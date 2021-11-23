Дороги хорошие. Мэр Харькова рассмешил Сеть ответом о частых ДТП в городе (видео)

Игорь Терехов рассказал, почему, по его мнению, в Харькове в последнее время так много резонансных ДТП

Мэр Харькова прокомментировал частые ДТП в городе / Фото: Коллаж: Сегодня

Новоизбранный мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что большое количество ДТП в городе связано с качеством местных дорог.

Видео с речью Терехова опубликовали в Telegram-канале "Инсайдер UA".

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"Вы задаете вопрос: почему в Харькове так много дорожно-транспортных происшествий? Ну вот если честно, хоть это и непопулярно, но скажу: потому что дороги в Харькове хорошие", – сказал мэр города.

Вероятно, он имел в виду, что на хороших дорогах водители могут разогнаться.

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Причина "мажорных" ДТП в Украине

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, в Украине недостаточно сильная законодательная база и "доброта судей".

"Николаю Харьковскому, который в 14 лет выстрелил женщине в лицо из пневматического пистолета, суд дал всего лишь год условный, а не реальный срок. Штраф, который был уплачен родителями, был не 250 тысяч гривен, а лишь 25 тысяч. Так решила добрая судья", – объяснил Геращенко.

Он также рассказал, что Дмитрий Лысенко, который недавно сбил двух подростков на пешеходном переходе, ранее был привлечен к уголовной ответственности за кражу фотоаппарата.

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"Получил в этом году условный срок – год. Был под подозрением по ст. 209 (хранение наркотических средств). (...) Однако это не остановило Лысенко от употребления наркотиков и езды за рулем", – добавил Геращенко.