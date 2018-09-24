Дорожный ремонт-2018: в Харькове подвели итоги и поделились планами

За дорожно-строительный сезон в харьковские трассы "закатали" почти три миллиарда

В Харьковской области подходит к концу дорожно-строительный сезон, а чиновники и ремонтники отрапортовали, что им удалось отремонтировать больше 300 км путей. "Сегодня" выяснила, какие планы удалось реализовать.

В 2018-м на ремонт дорожной сети области выделили 2,8 млрд грн из Дорожного фонда, местных бюджетов, госбюджета и благодаря "таможенному эксперименту". Из этой суммы 2 млрд грн ушло на ремонт трассы Харьков – Богодухов – Ахтырка, участка магистрали Киев – Харьков – Довжанский, и участков дороги на Купянск.

Сумское направление в этом году стало, пожалуй, самым обсуждаемым среди автомобилистов и дорожников. И сейчас там уже наносят дорожную разметку, устанавливают новые автобусные остановки.

"Основной проезд готов. Сейчас кое-где убираем обочины, красим, то есть работы идут на заключительный этап", — сообщил первый замначальника Службы автомобильных дорог Харьковской области Сергей Пляка.

Автомобилисты тоже довольны качеством работы дорожников.

"Если сравнить покрытие в начале года и сейчас — это две большие разницы. Раньше, чтобы доехать до Сум, у меня уходило больше четырех часов. Сейчас же 2,5-3 часа. Конечно, целое лето на этой трассе были вынужденные пробки из-за ремонтных работ, но ни разу не видел водителей, которые бы возмущались вынужденным простоям", — рассказал нам харьковчанин Игорь Козлов.

Сумскую трассу готовят к открытию. Фото: kharkivoda.gov.ua

Все лето работали ремонтники и в направлении Купянска, на трассе Чугуев – Меловое, где появилось около 70 км нового асфальтобетонного покрытия. Сейчас на этой дороге, ближе к Луганской области, проводятся работы по стабилизации грунтов, усилению основания. Дорожники обещают, что до зимы должен появиться комфортный путь.

На участке трассы Киев – Харьков – Довжанский дорожникам осталось обустроить 4,7 км нового покрытия в районе села Закомельское.

В этом сезоне подходит к завершению и ремонт 14 км дороги Мерефа-Лозовая-Павлоград. Участок расположен вблизи Лозовой и ведет в сторону Днепропетровской области. Правда, работы там продолжатся и в следующем году. По словам Сергея Пляки, уже сейчас начинают проектные работы по строительству объездной дороги вокруг Лозовой.

В этом году ремонтникам пришлось трудиться и над строительством мостов в разных районах области. Один из объектов находится в селе Купьеваха Богодуховского района.

"Также на 70% готов путепровод возле села Кисловка Купянского района", — говорит Пляка. А готовность переправы в селе Коробочкино Чугевского р-на уже составила 80%.

Дорожники говорят, что строительство и ремонт идут по плану, поэтому уже начинают планировать фронт работ на следующий год.

Отремонтировали 67 дорог из 80

По словам директора ГП "Дороги Харьковщины" Игоря Турченко, из 80 дорог местного и коммунального значения, которые планировали отремонтировать в этом году, 67 — уже готовы. Ежедневно в области работают 32-37 бригад, которые ремонтируют участки на подъезде к школам, амбулаториям и детским садам.

В 2019-м на дороги местного значения хотят потратить 960 млн грн, дополнительные 250 млн планируют получить за счет ренты на добычу газа в регионе. Но этих денег не хватит на много, так как хороший ремонт одного километра пути обойдется в 7-7,5 млн грн.

Напомним, ранее была названа предварительная цена проезда по платным дорогам в Украине. Точная стоимость будет известна после тендера по строительству платной дороги Киев – Белая Церковь.

Ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как функционируют платные дороги в Венгрии и возможно ли такое в Украине.