ДТП на Сумской в Харькове: Зайцева и Дронов до сих пор не выплатили компенсации семьям погибших и пострадавшим

Елена Зайцева и Геннадий Дронов

До сих пор не выполнено решение суда о взыскании с Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных по делу о ДТП в Харькове, где погибли шесть человек и еще шестеро получили травмы, денег на выплату компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Об этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает Укринформ.

"Решение суда первой инстанции о взыскании с осужденных денежных средств в качестве компенсации семьям погибших и пострадавшим до сих пор не выполнено", - заявила Матвеева.

По ее словам, получен ответ на запрос в учреждения, где находятся осужденные: "Зайцева запретила давать любую информацию относительно того, работает ли она и зарабатывает ли какие-либо деньги, а Дронов сейчас не работает, поскольку болеет".

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Также адвокат сообщила, что Кассационный уголовный суд Верховного Суда удовлетворил ходатайство нескольких пострадавших по делу принимать участие 3 апреля в судебном заседании между Кассационным уголовным судом и Киевским райсудом Харькова в режиме видеоконференции с Киевского райсуда Харькова.

"Кассационный уголовный суд удовлетворил ходатайство нескольких пострадавших по делу о ДТПна Сумской в ​​Харькове 18 октября 2017 года обеспечить проведение заседания между Кассационным уголовным судом и Киевским райсудом Харькова в режиме видеоконференции. Всего 12 пострадавших, но личнности тех, кто примет участие в суде дистанционно, будут известны в день суда 3 апреля", – отметила Матвеева.

По ее словам, ходатайство связано, в том числе, с финансовым положением пострадавших.

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Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

В мае Зайцева просила изменить ей срок на условный:

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