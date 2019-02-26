Зайцевой и Дронову вынесли приговор по делу о страшном ДТП на Сумской

Стал известен приговор участникам ДТП, в котором погибли шесть человек

В Харькове вынесли приговор Зайцевой и Дронову.

Зайцевой и Дронову вынесли приговор по делу о страшном ДТП на Сумской Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/530/c30/5c7530c3000cf.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/530/c30/5c7530c3000cf.png 2019-02-26T16:06:00+02:00 Харьков Стал известен приговор участникам ДТП, в котором погибли шесть человек

В Киевском районном суде Харькова вынесли приговор по делу о резонансном ДТП в центре города, на улице Сумской, где шесть человек погибли и еще шестеро получили ранения.

По решению судьи Виктора Попраса, Елене Зайцевой было назначено максимальное наказание, предусмотренное для подобных преступлений – в виде лишения свободы на срок в 10 лет. Другой подсудимый - Геннадий Дронов, также был приговорен к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент "Сегодня" из зала суда.

Кроме того, суд постановил, что осужденным предстоит возместить потерпевшим материальный и моральный ущерб родственникам каждого из потерпевших. Во время вынесения приговора некоторые из присутствующих в зале суда плакали.

Стоит отметить, что, когда зачитывался приговор, Зайцева пожаловалась на плохое самочувствие и конвой вывел ее из зала суда. При этом судья продолжал зачитывать свой вердикт. Перед этим девушка переминалась с ноги на ногу, ее немного трясло. К слову, плохо стало и представителю прессы: мужчина-оператор упал в обморок.

Ранее мы сообщали о последнем слове, с которым выступили обвиняемые: Зайцева снова заявила о своем раскаянии, а Геннадий Дронов попросил прощения.

Напомним, ранее в ходе судебных дебатов по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек и еще шестеро были ранены, один из обвиняемых – Геннадий Дронов – выступать отказался, а его адвокат Сергей Перепелица потребовал оправдать своего подзащитного.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.