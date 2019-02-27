ДТП в Харькове: иномарка сбила женщину-пешехода
Женщина оказалась в больнице с травмами и ушибами
В Харькове вечером 26 февраля произошло ДТП: автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину, которая переходила дорогу. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, инцидент произошел около 18:20 на проспекте Архитектора Алешина.
По предварительным данным, водитель автомобиля BYD не заметил пешехода, и в результате сбил 55-летнюю женщину, которая с ушибами разных частей тела была доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация о происшествии была зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений Индустриального отдела полиции. Копы выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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