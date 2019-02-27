ДТП в Харькове: иномарка сбила женщину-пешехода

Женщина оказалась в больнице с травмами и ушибами

В Харькове женщина попала под колеса автомобиля. Фото: Нацполиция

ДТП в Харькове: иномарка сбила женщину-пешехода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/663/39d/5c766339d4ea8.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/663/39d/5c766339d4ea8.jpeg 2019-02-27T12:11:00+02:00 Харьков Женщина оказалась в больнице с травмами и ушибами

В Харькове вечером 26 февраля произошло ДТП: автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину, которая переходила дорогу. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, инцидент произошел около 18:20 на проспекте Архитектора Алешина.

По предварительным данным, водитель автомобиля BYD не заметил пешехода, и в результате сбил 55-летнюю женщину, которая с ушибами разных частей тела была доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.





Информация о происшествии была зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений Индустриального отдела полиции. Копы выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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