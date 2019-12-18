Фонд Рината Ахметова спас сердце маленькой Леночки из Харьковской области

Уже на второй день после родов педиатр отправил девочку на УЗИ, после чего ей поставили диагноз – порок сердца

/ Фото: fdu.org.ua

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Трехлетняя Елена – самая младшая в многодетной семье Щербаковых из Харьковской области. Кроме нее мама воспитывает еще четырех детей, а также ухаживает за бабушкой-пенсионеркой.

"Беременность протекала нормально. А уже на второй день после родов педиатр отправил дочку на УЗИ, после чего ей поставили диагноз – порок сердца", – рассказала мама Наталья Ивановна.

Наиболее оптимальным вариантом борьбы с недугом была установка специального импланта – окклюдера. Такая операция не травмирует организм, маленький пациент на следующий день отправляется домой. Родители обратились за помощью в Фонд Рината Ахметова.

"Спасибо большое Ринату Леонидовичу за то, что сберег здоровье дочки", – поблагодарила Наталья Ивановна.

Фонд Рината Ахметова с 2013 года помогает детям с диагнозом "порок сердца". Для системной борьбы с недугом в 2017 году начал работать проект "Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце". В его рамках детям проводят коррекционные операции по установке импланта – окклюдера. На сегодняшний день проведено 118 операций.

О том, как распознать порок сердца, смотрите видео:

Видео: fdu.org.ua

Как получить помощь по проекту

"Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце" – это помощь в проведении операций по установке окклюдера детям от 0 до 18 лет с врожденным пороком сердца с регистрацией в Донецкой и Луганской областях из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.

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