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Фото дня. Как выглядел Харьков в 80-х годах

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
2 ноября, 14:29
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Город завораживал своими красивыми улицами, зданиями и застройкой новых жилмассивов
Харьков в 80-х годах. Фото: коллаж "Сегодня"
Харьков в 80-х годах. Фото: коллаж "Сегодня"

Харьков в 80-х годах завораживал своими красивыми улицами, зданиями и активной застройкой крупных жилмассивов. В то время строились гостиницы "Киевская" и "Экспресс", а также театр оперы и балета.

Подробнее о том, как выглядел город в 80-х годах – читайте далее в материале "Сегодня".

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Как жил Харьков в 80-х годах

В 1980 году появился первый харьковский жилой небоскреб – 24-этажный жилой дом в 602-м микрорайоне. В 1984 году открылась вторая ветка метрополитена – Салтовская.

20 сентября 1987 года впервые в Харькове был проведен День города.

Кроме того, в 80-х также была построена значительная часть третьей линии – Алексеевской. В 1988 году команда "Металлист" впервые в своей истории выиграла общесоюзный кубок по футболу.

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