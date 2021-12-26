Фото дня. В Харькове зажгли елку прямо на стене горсовета

Елка выполнена в три яруса и возвышается до четвертого этажа

В Харькове засветилась еще одна елка. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером 26 декабря на здании Харьковского городского совета зажгли елку. Также к новогодним праздникам украсили всю территорию.

Как выглядит елка на горсовете Харькова – читайте далее в материале "Сегодня".

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Настоящая сказка

Елку на Харьковском городском совете смонтировали еще 24 декабря, и зажгли ее в воскресенье, 26 декабря. Дерево сделано из зеленых веток и множества мелких разноцветных шаров.

Елка выполнена в три яруса и возвышается до четвертого этажа.

Кроме того, к зимним праздникам украсили территорию возле горсовета. Там расставили большие новогодние игрушки – шары, внутри которых вырезаны елки. В темное время они также горят огнями.

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Елка возле городского совета в Харькове. Фото: "ХС Харьков"

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В Мариуполе упала елка

На Театральной площади Мариуполя вечером 19 декабря упала главная елка города. Новогоднее дерево простояло всего 15 часов.

На видео заметно, что причиной инцидента, скорее всего, стал сильный ветер, из-за которого дерево наклонилось и, не выдержав своего веса, рухнуло на землю. Люди, которые были в это время поблизости, успели отбежать в сторону.

Спасатели раньше заявляли, что в Мариуполе будет штормовой ветер со скоростью, превышающей 15 м/с.

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