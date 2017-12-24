Фруктовые чипсы и пастила: харьковские домохозяйки создали успешный бизнес

Наталья и Татьяна готовят цукаты почти из любых овощей, фруктов и ягод: морковный, свекольный, имбирные, сливовые, клубничные, апельсиновые

Харьковские домохозяйки делают на продажу полезные сладости – овощные и фруктовые чипсы и домашние цукаты. А вдохновила их помощь украинской армии. Начинали три года назад как волонтеры. Кормили бойцов борщами и салом с чесноком. Теперь – угощают всех желающих.

Эта тыква вскоре станет сладким десертом. Нарезанные кусочки зальют горячим сиропом и будут долго настаивать.

Харьковчанки Наталья и Татьяна готовят цукаты почти из любых овощей, фруктов и ягод: морковный, свекольный, имбирные, сливовые, клубничные, апельсиновые. Всего 19 вариантов. Рецепты разрабатывают сами на домашней кухне.

Кроме того, готовят три десятка видов натуральных чипсов. Сушат несколько суток в специальной сушилке. С килограмма тыквы получается не более 70 граммов хрустящих ломтиков. В дополнение – разве что щепотка соли и специй.

Еще один диетический продукт – пастила, готовится без сахара. Если надо подсластить – добавляют меда. Перемолотые в пюре фрукты тоже высушивают несколько суток.

Бизнес харьковчанки начали только полгода назад. До этого почти три года посвятили волонтерству: готовили украинским бойцам сушеные супы и энергетические закуски. И до сих пор не оставляют этому делу.

Часть заработанного на цукатах, чипсах и пастиле женщины отдают на нужды армии или семей погибших бойцов. Надеются в следующем году расширить дело: уже пишут бизнес-планы для получения грантов. Говорят, домашние кухни уже едва помещают их заготовки.

Напомним, украинцы стали есть гораздо больше сладкого.

Напомним, недавно эксперты рассказали, почему украинцы стали есть больше печенья и пирожных. А еще раньше ученые объяснили причину сильной тяги к сладкому и мучному.