В Черновицкой области мужчина превратил место свалки в "жилье" для форели

Семь видов форели, осетра и стерлядь выращивает в искусственных условиях житель Черновицкой области. Мужчина обеспечивает свежей рыбой не только Черновицкую область, но и другие регионы Украины. Начал же свой бизнес 15 лет назад, когда построил на месте свалки первый бассейн.

Напомним, во Львовской области 23-летний спортсмен ушел из команды и начал разводить коз. Он сыграл 135 матчей и забил 9 голов, на поле провел 11 лет, но в 23 года футболист Стрыйской "Скалы" Назар Кмить решил кардинально изменить свою жизнь

Бизнес на козьем сыре парень выбрал не случайно – говорит, что это полезный продукт, и его ниша в Украине еще не заполнена. С деньгами для старта помогли родственники: в селе выкупили старый колхоз, а из Франции привезли 300 альпийской коз