В Черновицкой области мужчина превратил место свалки в "жилье" для форели

Вчера, 12:15

Предприниматель обеспечил рыбой весь регион


Семь видов форели, осетра и стерлядь выращивает в искусственных условиях житель Черновицкой области.  Мужчина обеспечивает свежей рыбой не только Черновицкую область, но и другие регионы Украины. Начал же свой бизнес 15 лет назад, когда построил на месте свалки первый бассейн. 

Напомним, во Львовской области 23-летний спортсмен ушел из команды и начал разводить коз. Он сыграл 135 матчей и забил 9 голов, на поле провел 11 лет, но в 23 года футболист Стрыйской "Скалы" Назар Кмить решил кардинально изменить свою жизнь

Бизнес на козьем сыре парень выбрал не случайно – говорит, что это полезный продукт, и его ниша в Украине еще не заполнена. С деньгами для старта помогли родственники: в селе выкупили старый колхоз, а из Франции привезли 300 альпийской коз
бизнес, бассейн

Вы сейчас просматриваете новость "В Черновицкой области мужчина превратил место свалки в "жилье" для форели". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Фото: Pixabay

Запрет на проверки бизнеса продлили: чего ждать предпринимателям в 2018 году

21 Декабря, 16:12

Новый мораторий отличается от запретов на проверки, которые действовали в предыдущие годы

Бизнес

Трудоемко. На разрисовку одного пряника можно потратить вечер. Фото: facebook.com/«Пряничные мечты»

Как заработать на годе Желтой Собаки: праздничный хендмейд

21 Декабря, 08:30

Украинцы любят рисованные пряники и доплачивают за эксклюзив
Загрузка...

Бизнес

Фото: AFP

Кабмин отменил более 300 регуляторных актов

18 Декабря, 18:07

Такие изменения правительство внесло в рамках дерегуляции ведения бизнеса в Украине

Бизнес

Владимир Гройсман. Фото: investigator.org.ua

В Украине появятся новые правила проведения проверок бизнеса - Гройсман

18 Декабря, 17:21

Премьер поручил контролирующим органам в течение трех месяцев подготовить систему оценки рисков в работе бизнеса

Люди

Школьники-бизнесмены: как 16-летний киевлянин открыл свое рекламное агентство

18 Декабря, 04:16

В подчинении у юного предпринимателя - более 40 человек

Бизнес

Украинских топ-менеджеров учили бережливому производству

15 Декабря, 15:43

Секрет уникальной технологии LEAN – не в экономии на мелочах, а в доверительном и уважительном отношении к каждому работнику

Бизнес

Фото: PolitRussia.com

Посол Швейцарии озвучил главное препятствие для притока инвестиций в Украину

21 Декабря, 16:31

Дипломат отметил, что не раз слышал рассказы представителей швейцарских компаний в Украине о случаях прямой и косвенной коррупции

Бизнес

Фото: Pixabay

В Украине набирает популярность новый флешмоб

15 Декабря, 13:39

Успешными становятся всего 10% стартапов, а удача улыбается только упорным, отметил бизнес-тренер
Загрузка...