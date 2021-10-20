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Гости из Германии: в Харьковском зоопарке впервые появились пингвины (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
20 октября, 18:44
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У пингвинов есть открытый вольер площадью более 600 м²
Сейчас у птиц адаптационный период / Коллаж "Сегодня"
Сейчас у птиц адаптационный период / Коллаж "Сегодня"

В Харькове в зоопарке впервыебудут экспонироваться пингвины Гумбольдта из Германии. На сегодняшний день в Украине пингвинов Гумбольдта можно увидеть только в Харькове.

Об этом сообщает Харьковский зоопарк.

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Приехали для сохранения вида

Три самки – Маргарет, Агата и Шарлотта – приехали в Харьков из зоопарка в городе Бохум в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Животных передали для сохранения и размножения вида. Запланировано, что со временем дружная семья пингвинов Харьковского зоопарка пополнится еще десятью самцами и самками.

Первые минуты

Как только птицы оказались в вольере, стали вести себя очень уверенно: сразу пошли в сторону бассейна, нырнули и начали осваивать водное пространство. Но на сушу пока не выходят.

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Учитывая адаптационный период, для пингвинов абсолютно нормально находиться несколько суток в воде. Они на ней дремлют, там же и питаются любимой рыбой – салакой.

Содержание пингвинов

В вольере учтены все условия для комфортного пребывания животных и работы персонала. В распоряжении пингвинов открытый вольер площадью более 600 м², примыкающий к зданию содержания пингвинов с внутренним вольером в 100 м².

В обоих вольерах просторные глубокие бассейны, искусственные скалы с гнездами, автоматические поилки. Сейчас пингвины обживают внутренний вольер.

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Для комфорта своих подопечных киперы поддерживают здесь температуру воздуха на отметке 16-18 ° С, а также необходимую температуру и соленость воды.

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