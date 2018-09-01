Гройсман: поддержка машиностроения – в приоритетах Кабмина

Премьер напомнил о специальных программах правительства, по которым фермерам выгодно закупать именно отечественную технику, что стимулирует машиностроение

В приоритетах правительства – поддержка отечественного машиностроения с помощью программ компенсации и поощрения фермеров, чтобы они покупали именно украинскую технику. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе визита на Лозовский кузнечно-механический завод в Харьковской области.

Предприятие выпускает не только сельхозтехнику, но и машины для армии, лесного хозяйства и железной дороги. Всего же машиностроение составляет почти половину бюджета Харьковской области.

Напомним, Харьковская область удерживает лидерство по росту промышленности, а на Харьковском заводе специальных машин (входит в состав госконцерна "Укроборонпром") количество заказов уже превысило его мощности, и цеха работают в две смены.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом. В целом промпроизводство в Украине падало с 2012 по 2015 год с пиковым значением в 13% снижения за 2015 год. В 2016 году промышленное производство повысилось – тогда рост составил 2,4%.



