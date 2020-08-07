В Харькове мужчина разгуливал по карнизу балкона (видео)

В Харькове по карнизу балкона на пятом этаже ходил мужчина. Его уговорили не прыгать.

Реклама

Инцидент произошел вечером 5 августа в жилом массиве Салтовка на проспекте Юбилейном. Как сообщают очевидцы в соцсетях, мужчина, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения.

Позже в местном Telegram-канале написали, что врач Виктория из 104-й бригады уговорила мужчину не прыгать и затащила его на балкон.

Видео: Telegram-канал/Труха Харьков

В тренде Во Львове врачи спасли девочку от редкого осложнения COVID-19

Ранее мы сообщали, что под Киевом копы уговорили мужчину не прыгать с крыши. Переговоры продолжались около четырех часов.

Реклама

Также напомним, в Киеве патрульные спасли мужчину от суицида. Он собирался спрыгнуть с крыши многоэтажки из-за проблем в семье. Мужчина был в отчаянии и не шел на контакт с полицейскими, но и не сопротивлялся.

Кроме того, на Волыни копы спасли от смерти ветерана АТО. Им удалось отговорить мужчину прыгать с крыши девятого этажа в Луцке. Полицейские Дмитрий Мандзюк и Виктор Дрогомирецкий, которые также воевали на Востоке Украины, сумели найти этот особый подход к мужчине, благодаря чему он таки поднялся с края "пропасти".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама