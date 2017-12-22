Харьковские депутаты купят жилье для сирот и военных

Депутаты Харьковского областного совета собрались на внеочередную сессию, чтобы перекроить бюджет на 2018 год с учетом изменений в межбюджетных трансферах. В итоге казна региона увеличилась с 13,8 млрд грн до 14,7 млрд грн. В частности, расходы на медицину вырастут на 30 млн грн, на образование — на 43,4 млн грн.

Также во время заседания избранники направили 10,7 млн грн на покупку жилья для трех участников боевых действий с инвалидностью и семьям восьми погибших на Донбассе бойцов. "Эти средства в 2017 году предусмотрены Государственным бюджетом Украины", — объяснила губернатор Юлия Светличная.

Кроме того, за счет субвенции из госбюджета в размере 11,1 млн грн планируют купить социальное жилье для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, помещения для детских домов семейного типа.

Ранее мы писали, что депутаты харьковского горсовета решили уйти на новогодние каникулы без долгов и закрыть все вопросы уходящего года в сессионном зале. А их накопилось немало — в это раз в рекордной повестке значилось 127 вопросов, с которыми избранники справились почти за четыре часа.