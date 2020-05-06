Харьковский приют открыл сайт для знакомств животных с новыми хозяевами

Выбрать друга прямо в интернете предлагает харьковский приют для животных. На время карантина туда почти не пускают посетителей. А хвостатым нужны семьи. Тем более, что во всем мире приюты для животных во время карантина пустеют.

Чупа живет в приюте несколько месяцев. Ласковая, спокойная и компанейская – рассказывает кинолог Петр. На карантине ей и другим четырехлапым очень не хватает внимания. Ранее приезжали волонтеры и семьи, выбирали себе любимцев.

"Супруги с детьми, дети, тети, дяди, бабушки, дедушки. Это уже такое семейное событие, потому что они выбирают нового члена семьи. На данный момент мы просим, чтобы была однин, максимум два человека", – рассказывает Ольга Голубева, пресс-секретарь "Центра обращения с животными".

Сейчас в убежище пускают только в масках и максимум по двое. А можно и не приходить вообще, а выбрать себе друга в интернете. На сайте зверинца есть анкеты для каждого питомца. Здесь можно подобрать себе кота или собаку, и забронировать их до конца карантина.

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В настоящее время, во время карантина сюда часто обращаются с просьбой взять собаку в аренду.

"Хотят взять животное на несколько недель и потом вернуть обратно в приют. Но мы друзей не даем в прокат", – отмечает Александра Лебединская, администратор "Центра обращения с животными".

Здесь убеждены, что каждому псу все равно найдут владельца.

Сейчас харьковчане мечтают снять и себе такое же видео, как записали их коллеги во Флориде. На нем счастливые работники приюта для животных снимают себя в опустевших вольерах. Всех подопечных забрали в семьи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США массово разбирают собак из приютов. Почти опустели убежища для животных в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах. Директора учреждений прямо связывают такой всплеск любви к собакам с карантином.

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