Харьковский ревнивец устроил стрельбу и поджоги: появились фото и видео

В Змиевском районе Харьковской области мужчина приревновал свою жену и попытался расправиться с соперником – он стрелял в него, после чего поджег два дома и автомобиль, а потом попытался покончить с собой.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в ночь на 20 сентября в селе Первомайское конфликт между 32-летним мужчиной и его женой привел к тому, что он решил расправиться с соперником, пришел к дому оппонента и выстрелил в него, но потерпевший успел спрятаться.

Тогда фигурант взял две канистры с горючим веществом, облил им двери и стены помещения, а потом поджег дом.

"Кроме того, злоумышленник наведался к дому, где жили родители жертвы. Там он поджег жилье и автомобиль, принадлежавший 31-летнему мужчине", – рассказал начальник сектора криминальной полиции Змиевского райотдела Андрей Тарахтеев.

По данным полицейских, после серии этих нападений ревнивец вернулся домой и пытался покончить с собой – он выстрелил себе в плечо, но остался жив и сейчас находится в больнице.

Следователи открыли уголовное производство по статьям "покушение на убийство" и "умышленное повреждение или уничтожение имущества". В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Между тем, по данным журналистов местного издания "Объектив", во втором подожженном доме проживала семья священника, который заявил, что злоумышленник подпер двери, и потому семье с детьми пришлось выбираться из горящего здания через окно.

Напомним, ранее в Донецкой области копы задержали жительницу Константиновки по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений своему сожителю.

Как выяснили полицейские, накануне между мужчиной и женщиной возник конфликт на почве ревности: оба были в состоянии алкогольного опьянения и во время ссоры 41-летняя женщина ударила своего 42-летнего сожителя ножом в живот. Пострадавший мужчина находится в реанимации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram