На почве ревности: в Тернопольской области убили студентку и ранили парня

34-летнего мужчину задержали в лесу, где он скрівался от полиции

/ Фото: Нацполиция

Около десяти ножевых ранений в область грудной клетки и рук нанес 34-летний мужчина знакомой студентке. В результате 18-летняя девушка скончалась по дороге в больницу.

Трагедия произошла в селе Воля Теребовлянского района. Как оказалось, потерпевшая в течение нескольких лет встречалась со своим убийцей. Друзья девушки рассказывают, что пара не общалась около трех недель, поскольку та уехала в Тернополь, где училась на втором курсе одного из вузов.



В тот день, 14 сентября, она приехала из Тернополя и встретилась с друзьями. Когда молодые люди гуляли на улице, а парни отошли от подруг, к студентке подбежал мужчина, начал кричать, а потом, вытащив нож, стал наносить ей удары. За девушку вступился один из парней, но его также ранили. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении, его жертва умерла, а раненому парню оказали медпомощь. Угрозы его жизни нет.

На поиски злоумышленника по тревоге подняли Теребовлянский отдел полиции, кинологов, спецназовцев. Правоохранители проверяли район и лесополосу. Нашли злоумышленника под утро. Он скрывался в лесу, недалеко от собственного дома.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Одна из версий убийства, которую рассматривают следователи – ревность. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.

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