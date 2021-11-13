"Вряд ли потерялся". В Харькове пропал 9-летний ребенок – фото и приметы

В Харькове на территории Саржиного Яра вечером 13 ноября потерялся 9-летний Никита Голубков. В городе уже собрали группу волонтером для поиска ребенка.
Об этом сообщили в Telegram-канале "ХС | Харьков".
Мальчик вместе с матерью гулял в Саржином Яру и пропал. Сейчас о его местонахождении ничего не известно.
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Его приметы: рост 145 см, худощавого телосложения, светлые короткие волосы, серо-голубые глаза.
Был одет в куртку песочного цвета, темно-синюю шапку, черные брюки, черные ботинки.
Для поисков ребенка в городе уже собрали волонтеров.
Вряд ли потерялся
Как пишет "Суспильне", 9-летний Никита был в новой части оврага на площадке с горками около 15:00, когда мать потеряла его из виду.
"Я мать, он гулял со мной, был на горке, я отвернулась и потеряла его из виду. Это было 15:00, в 15:05 я его не нашла, а потом минут 10-15 побегала, охрана парка начала со мной его искать. Около 15:30 я вызвала полицию, 15:37 у них зафиксировано", – сказала Таисия Голубкова.
Она добавила, что мальчик не мог потеряться, потому что он хорошо знает эту местность. Версия о побеге тоже маловероятна, накануне они не ссорились с матерью.
"Он хорошо знал Саржин овраг, он ориентируется хорошо. Мы часто гуляли здесь. Он здесь учится в балетной школе, хореографической, и мы часто спускаемся погулять", – сказала Таисия Голубкова.
Полиция просит сообщать информацию о мальчике по телефонам: 063 631 81 79, 050 953 68 99 или "102".