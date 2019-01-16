Из России выдворила львовскую экс-журналистку, которую Украина разыскивала за сепаратизм

Пограничники задержали львовянку для передачи сотрудникам СБУ

Скриншот. Фото: Сегодня

Из России выдворила львовскую экс-журналистку, которую Украина разыскивала за сепаратизм //smm6.ollcdn.net/img/article/11932/75_main_new.1543427470.png //smm2.ollcdn.net/img/article/11932/75_tn.1543427470.png 2019-01-16T19:34:19+02:00 Харьков Пограничники задержали львовянку для передачи сотрудникам СБУ

Из России на территорию Украины была выдворена бывшая львовская журналистка Елена Вищур (Бойко), которая ранее была объявлена розыск за сепаратизм. Женщина была задержана украинскими пограничниками в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

"Она сейчас в "Гоптовке". Ее задержали, поскольку она находится в розыске. Она будет находиться в специальном помещении для нелегалов, пока за ней не приедут сотрудники управления Службы безопасности Украины во Львовской области и не отвезут ее во Львов, где суд будет избирать ей меру пресечения", – говорится в сообщении.

В свою очередь, адвокат украинки Галина Перфильева сообщила российским журналистам о том, что "в сопровождении сотрудников Федеральной службы судебных приставов Елену Бойко выдворили в Украину через КПП "Нехотеевка" в Белгородской области".

Перфильева добавила, что бывшая журналистка находилась на нейтральной территории, а потом попыталась вернуться в Россию и написала на КПП заявление о предоставление ей политического убежища.

"Сотрудники не стали принимать заявление, вытолкали ее. Перейдя границу, Елена была задержана", – сообщила адвокат, добавив, что намерена добиваться предоставления своей подзащитной политического убежища.

Стоит напомнить, что экс-журналистка была активным автором сайта, где публиковались антиукраинские материалы. В июле 2015 года в рамках уголовного производства по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" за призывы к созданию так называемой "Галицкой автономии" Вищур и ее "колега" Роман Богвелишвили были задержаны. В 2016 году женщина бежала из Украины в Россию.

10 декабря 2018 года Преображенский суд Москвы принял решение оштрафовать украинку и выслать ее за пределы РФ за "нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ".

При этом в российском суде женщина рассказывала, что обращалась к российским властям с просьбой о политическом убежище, но получила отказ. Свои обращения она мотивировала тем, что уголовное преследование якобы носит заказной характер и обусловлено политическими мотивами.

Кроме того, она заявляла, что в марте 2016 года приехала в Россию для участия в телеэфирах в качестве "эксперта", однако патента на трудовую деятельность оформлять не стала, так как ее работа носила разовый характер.

Напомним, ранее по материалам СБУ суд в Луганской области заочно приговорил к шести годам лишения свободы священника, который присоединился к боевикам в апреле 2014 года, будучи настоятелем одного из храмов в Новоайдарском районе.

Во главе группы антиукраински настроенных местных жителей он организовал блокирование автодороги, чтобы помешать перемещению сил ВСУ.

А в Одесской области суд приговорил 44-летнего священника к 4 годам лишения свободы за распространение сепаратистских материалов. Однако с учетом искреннего раскаяния обвиняемого, суд назначил ему наказание с испытательным сроком.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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