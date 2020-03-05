Из-за аномальной погоды в Харькове введут график подачи тепла: что изменится

Без периодических отключений температура в квартирах будет достигать 28 градусов

Коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" перешло на особый график регулирования тепла. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя главного инженера предприятия Евгения Зинченко.

По данным Зинченко, среднесуточная температура воздуха в Харькове составляет не меньше 11-12 градусов тепла. Согласно нормам, отопительный сезон прекращается, если в течение трех суток температура воздуха на улице – 8 градусов тепла, но до конца отопительного сезона еще минимум месяц, и погода может измениться. Чтобы сэкономить ресурсы и избежать перегрева зданий, создали график группового регулирования тепла.

"Продолжительность отключения тепла зависит от среднесуточной температуры наружного воздуха. При 11 градусов тепла продолжительность отключения составит 12 часов, то есть на 12 часов отопления отключаем, на 12 – подаем. Это позволит удерживать нормальную температуру внутри помещений, а не выстуживать дома, и людям будет комфортно. если этого не делать, в домах будет 28 градусов и больше", – отметил Зинченко.

График группового регулирования применяют в домах, подключенных к центральным тепловым пунктам. Также есть много домов старой застройки – в центре, Индустриальном районе, на старой Салтовке, которые подключены к магистральным камерам. Там бригады будут делать все вручную.

Реклама

"Нужно много персонала, так как нужно это делать дважды в день. Снижаем давление на теплоисточников, но этого часто недостаточно, и где поступают обращения людей, жарко, выезжает бригада и вручную снижает расход теплоносителя, чтобы температура внутри была максимально близкой к санитарных норм – 18-20 градусов", – сообщил заместитель главного инженера.

По его словам, в связи с принятыми мерами харьковчане будут меньше платить за тепло. Жители домов, где установлены счетчики, увидят фактический объем потребления ресурсов, другие – могут отталкиваться от коэффициента температуры наружного воздуха.

В тренде Зеленский приехал в Новые Санжары: видео

Зинченко объяснил, почему сейчас не будут прекращать отопительный сезон.

"Повторно систему запустить очень сложно, будут неисправности в системах, которые нужно будет устранять. Небольшое снижение температуры ожидается через 10 дней, похолодание – в третьей декаде марта. Тогда уменьшим интервал подачи тепла и перейдем на три очереди по 8 часов", - рассказал Зинченко.

Напомним, ранее мы писали, что благодаря теплой погоде, суммы в коммунальных платежках украинцев за февраль окажутся самыми низкими за последние годы.

Кроме того, мы рассказывали, как киевлянке пришел счет почти на 53 тысячи гривен.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама