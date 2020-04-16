Из-за смерти свечницы от коронавируса закрыли целое село под Харьковом

В Харьковской области первой жертвой коронавируса стала 71-летняя женщина,которая продавала свечи в церкви Высокополья, и могла контактировать с большим количеством людей.

Об этом на брифинге заявил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, пишет "Громадське".

По словам председателя ОГА, точное количество контактных лиц сейчас устанавливается, "но это большое количество людей".

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"Этот населенный пункт сейчас перекрыт. Почему, потому что мы знаем, что эта бабушка находилась на выходных в церкви, и она занималась продажей свечей церковных. Поэтому количество людей, с которыми она контактировала, может быть, вероятно, очень большим", - сказал Кучер.

Он добавил, что в населенный пункт отправили мобильные бригады, которые собирают образцы для проверки жителей на коронавирус.

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Напомним, на данный момент в области коронавирус подтвердили у 25 человек.

Всего по состоянию на 09:30 15 апреля в Украине официально подтверждено 3764 случая заражения COVID-19.За сутки было обнаружено 392 новых случая, тогда как за прошлые – 270. При этом СНБО на своей карте со статистикой по коронавирусу показывает 344 новых случая за день, хотя общее число заболевших совпадает с данными Минздрава. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 108 человек, из них 56 мужчин и 52 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). В общем 143 человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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