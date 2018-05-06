Из-за жары в Харьковской области ограничат движение грузовиков

В Харьковской области с 10 августа планируется ограничить движение в светлое время суток большегрузного и крупногабаритного транспорта.

"В связи с повышением температуры воздуха окружающей среды выше 28°С, и вероятностью преждевременных разрушений и образования деформаций покрытия автомобильных дорог... планируется ввести ограничения движения (в дневное время) тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения", – сообщается на официальном сайте Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

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Информация о стоянках и местах для отстоя транспорта, которому запрещено движение в светлое время суток в Харьковской области, будет опубликована на сайте Службы.

Ранее мы писали, что в Украину идет прохлада: какой будет погода на выходных.

Как сообщалось, синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украине ослабнет весенняя жара. Несмотря на знойную погоду, вода в Днепре еще весьма свежая – +14 °С. По ее словам, восточный антициклон продолжает подсушивать атмосферу над Украиной, ветры южного направления поставляют более высокие градусы.

Также сайт "Сегодня" писал о том, какой будет погода в ближайшие недели. Синоптики обещают, что жарче всего будет в первые и последние дни мая. Во вторую пятидневку мая, по словам синоптика, существенные осадки выпадут в западных областях, а в остальных регионах возможны дожди. Похожая ситуация будет и с температурой.