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Катастрофа Ан-26 под Харьковом: началась расшифровка "черных ящиков"

28 сентября, 12:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Обломки самолета охраняет ГБР

Специалисты начали расшифровку "черных ящиков" самолета Ан-26, который разбился в аэропорту Чугуева под Харьковом.

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"Бортовые самописцы ("черные ящики") найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября 2020 авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней", – сообщил вице-премьер-министр Олег Уруский на своей странице в Facebook.

Также он добавил, что обломки самолета собрали и перевезли на территорию военной части А4104 в Чугуеве, где они находятся под круглосуточной охраной ГБР.

В дальнейшем специалисты попытаются сложить из обломков разрушенный самолет.

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Напомним, трагедия произошла вечером 25 сентября неподалеку города Чугуев Харьковской области. На борту самолета находились 27 человек: 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и 7 офицеров. Из них выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

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Ранее мы сообщали, что крушение Ан-26 в Харьковской области не могло произойти из-за усталости экипажа – эту версию стоит отвергнуть, считает авиационный эксперт Богдан Долинце.

Кроме того, в сети появилось видео падения Ан-26:

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Харьков чугуев харьковская область авиакатастрофа расшифровка черные ящики
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