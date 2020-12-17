Кернес был крутым инстаграмщиком. Вспоминаем топ-посты (фото)

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который умер в Германии сегодня ночью, любил вести свой аккаунт в Instagram. Он часто выкладывал публикации и, несмотря на серьезную должность, на всех фото был улыбчивый.

Реклама

"Сегодня" собрали самые интересные посты Кернеса.

Свою страницу он начал вести еще в 2012 году. Так что за это время там собралось немало публикаций.

Очень любил спорт и собак

Даже не зная Кернеса лично, можно сделать вывод, что спорт и собаки были для него важны. Конечно, после покушения мэр начал передвигаться в коляске и о спорте пришлось забыть. Но собаки так и остались его любимыми животными.

Он часто публиковал их фотографии. Вот, например, собака Кернеса.

Реклама

Но есть и другой пес. Кстати, на фоне в комнате возле телевизора даже стоит статуэтка собаки.

А есть еще фото с пушистым щенком. Отметим, что фото серьезного мужчины с маленьким песиком совсем не смущало комментаторов, а, наоборот – умиляло их.

Реклама

А теперь вернемся к спорту. Мэр Харькова часто занимался на улице. Он много бегал и даже принимал участие в марафонах.

Также глава города часто катался на велосипеде. При этом не только на обычном. Когда он стал передвигаться на коляске, купил себе велосипед, где можно передвигаться с помощью рук.

В тренде На Закарпатье депутаты исполнили гимн Венгрии: СБУ открыла дело о госизмене

Родные

Геннадий Кернес любил проводить время с семьей. Мэр выкладывал фото с родственниками. На многих коллективных фото видно, что жена Оксана Гайсинская часто была рядом.

Реклама

Также он делился трогательным фото, когда родился его внук.

А вскоре и показал фото, где мальчик уже подрос.

Любил веселые фото

Геннадий Адольфович не упускал возможности повеселить своих читателей в соцсетях. Он публиковал свои забавные фото.

А иногда даже делал мемы:

Так, харьковчане запомнили своего мэра как разностороннего мужчину: острого на язык политика и весельчака.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" собрал самые яркие цитаты Геннадия Адольфовича.

Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама