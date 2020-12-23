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Кернеса похоронили: к могиле мэра Харькова возлагают цветы (фото и видео)

23 декабря, 15:27

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Люди принесли очень много цветов

Похороны мэра Харькова Геннадий Кернеса уже закончились. Местные жители сейчас возлагают цветы к могиле и начинают расходиться.

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На опубликованной записи видно, что люди принесли очень много цветов и венков.

Видео: Харьков 1654

Напомним, ранее мы рассказывали, как проходила церемония прощания с Кернесом в театре.

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Прощание с Кернесом. Очередь тянется на целую улицу, цветы возят грузовиком (фото и видео)

Кроме того, "Сегодня" публиковали фото, как отпевали Кернеса в Благовещенском соборе Харькова.

Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса

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Харьков похороны геннадий кернес
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