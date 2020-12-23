Кернеса похоронили: к могиле мэра Харькова возлагают цветы (фото и видео)

Похороны мэра Харькова Геннадий Кернеса уже закончились. Местные жители сейчас возлагают цветы к могиле и начинают расходиться.
На опубликованной записи видно, что люди принесли очень много цветов и венков.
Напомним, ранее мы рассказывали, как проходила церемония прощания с Кернесом в театре.
Кроме того, "Сегодня" публиковали фото, как отпевали Кернеса в Благовещенском соборе Харькова.
Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса
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