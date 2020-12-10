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Кернесу повысили зарплату: за что добавили мэру Харькова

10 декабря, 16:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Геннадий Кернес никак не может выйти на работу, но уже получил приятный сюрприз к Новому году

Пока мэр Харькова Геннадий Кернес только собирается вернуться домой, Харьковский горсовет уже провел первое заседание и повысил градоначальнику зарплату.

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Об этом сообщила директор департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, передают "Українські новини".

Так, харьковскому мэру установлен второй ранг, за что полагается надбавка в размере 800 грн ежемесячно. Но и это не все.

"Надбавка за выслугу лет в размере, согласно стажу работы, которая дает право на получение такой надбавки – 20% от должностного оклада, так как стаж работы в деятельности местного самоуправления более 10 лет. Доплата за ученую степень кандидата наук в размере 5% от должностного оклада. Надбавка за степень секретности в размере в соответствии с уровнем допуска, которую определяет специальная служба, эта надбавка устанавливается от 5 до 10%. Надбавка за выполнение особо важной работы в размере 100%, такая надбавка была постоянно. И ежемесячное премирование в размере уровня текущего года", – сказала Таукешева.

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Также Харьковский горсовет в своем ответе на запрос агентства указал, что до повышения оклад Кернеса был 16 940 грн.

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Напомним, мы запустили на сайте "Сегодня" таймер возвращения Кернеса в Харьков и запустили его Telegram-канал "умножающий на ноль".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Харьков зарплаты геннадий кернес
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