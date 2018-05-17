"Классный регион": Гройсман оценил работу властей Харьковской области

Работа председателя Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной вызывает уважение. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита в Харьков.

"Я в целом доволен как премьер-министр работой председателя облгосадминистрации Юлии Светличной. Считаю, что она – на своем месте. Я вижу абсолютную ответственность с точки зрения выполнения тех задач, которые на нее возложены, – что касается экономики, социальной политики, реализации инфраструктурных проектов", – сказал Гройсман.

В частности, глава правительства отметил работу по ремонту дорог, которая проводится в области, реализации проектов и других государственных программ.

"Харьковская область – очень классный регион с огромным потенциалом, и наша задача – просто помочь его раскрыть. В рамках децентрализации мы передали десятки миллиардов на места. Это говорит о том, что ответственность местной власти растет", – подчеркнул премьер-министр.

Он отметил также качественную работу, которая проводится в регионе по реализации государственной программы обеспечения жильем детей-сирот.

"Мы обеспечиваем чуть ли не впервые жильем детей-сирот, которые входят во взрослую жизнь. Но одно дело – просто кого-то обеспечить, а другое дело – сделать это от души, по-человечески. То, как реализуется эта программа с прошлого года в Харьковской области, вызывает уважение. Молодым людям предоставляется жилье с мебелью, эстетически оформленное. Вы на правильном пути, у вас будет успех", – сказал Гройсман.

Напомним, ранее Светличная сообщала, что ЕС поможет развивать сферу админуслуг в Харьковской области.

Кроме того, в прошлом году Европейский банк реконструкции и развития открыл в Харькове представительство, начав оказывать поддержку малому и среднему бизнесу в реализации различных проектов. После этого в Харькове при поддержке ЕБРР открыли новое высшее учебное заведение. Это – филиал частного Киевского мединститута, студентами которого сейчас является более полусотни иностранцев.