Коронавирус атакует Харьков: госпитализировать больных почти невозможно

Больных размещают в коридорах и уплотняют в палатах

В Харьковской области стремительно растет количество заразившихся коронавирусом. Госпитализировать больных, нуждающихся в кислородной поддержке и лечении, уже "почти невозможно".

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Об этом заявил заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух, сообщает Depo.Харьков.

Он рассказал, что заполняемость коек в Харьковской области составляет 72-75%, но только из-за пустых детских коек и мест для беременных. Он добавил, что на эти места нельзя положить взрослых пациентов с коронавирусом.

"Для оказания помощи больным определенны кровати в двух детских больницах и больнице, оказывающей услуги беременным женщинам. Таких кроватей 630, заполненные 20-25 в среднем за сутки", — сказал Пастух.

Пациентов с COVID-19 размещают в коридорах или уплотняют в палатах. Сначала в области выделили 1700 коек для заразившихся. Сейчас их количество увеличили до 2800.

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Также известно, что за прошлые сутки, 14 октября, количество новых инфицированных в Харьковской области увеличилось на 651.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове больные COVID-19 могут остаться без кислорода.

Как известно, в Украине за последние суткивыявили 5062 новых случая инфицирования коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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