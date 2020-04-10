Коронавирус в Украине: в Харькове можно проводить до 200 исследований на COVID-19 в сутки

В ближайшее время в Харьковскую область должно поступить новое оборудование для диагностики COVID-19

"Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" может проводить в сутки 100 исследований на COVID-19 методом ПЦР, при необходимости количество исследований может быть увеличено до 200, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Сейчас областной лабцентр может проводить 100 исследований в сутки на базе вирусологической лаборатории. Однако при необходимости может быть приобщена лаборатория особо опасных инфекций – тогда эта цифра достигнет 200 исследований в сутки", – написал Кучер на своей странице в Facebook.

По его словам, в ближайшее время в области должно поступить новое оборудование для диагностики COVID-19, аналогичное тому, что используется на базе Александровской клинической больницы в Киеве.

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"В ближайшее время мы ожидаем новое лабораторное оборудование – портативные системы для диагностики COVID-19. Окончательного решения относительно того, где именно будут они размещены, еще нет. Оборудование успешно применяется в диагностических целях в Европе и в Украине, в частности – на базе Александровской клинической больницы г. Киева и Киевской городской клинической больницы № 4", – написал Кучер.

На одной диагностической системе за сутки можно проводить 24 исследования.

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Верифицировать эту лабораторию будет ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

Таким образом, в городе и области будут быстро получать результат проверки на COVID-19, ведь одно исследование методом ПЦР длится 5-6 часов.

Напомним, в Украине продолжает расти количество зараженных коронавирусом. COVID-9 уже подтвердили у 1892 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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