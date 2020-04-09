Эпидемия в разгаре: в Украине стало еще больше зараженных коронавирусом

Только за сутки количество зараженных увеличилось на 224 человека

В Украине продолжает расти количество зараженных коронавирусом. COVID-9 подтвержден уже у 1892 человек. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

"По состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая", – заявили в ЦОЗ.

Отметим, что госпитализировали меньше половины зараженных. Сейчас в больницах находятся 848 пациентов с COVID-19, тяжелых случаев – 38.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 8 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 1668 случаев заражения коронавирусом, 52 закончились летальным исходом, 35 человек выздоровели. В Минздраве отмечали, что большинство умерших от коронавируса украинцев были людьми старше 50 лет. Большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирение. Смотрите подробнее карту заражений по регионам.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 9 апреля

Украина на борьбу с коронавирусом за две недели уже потратила миллиард гривен. Были закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы, оборудование для анестезии и реанимации, экспресс-тесты и ПЦР-тесты.

Также стало известно, что карантин в апреле точно не отменят, хотя изначально его продлевали до 24 числа. Глава правительства отмечает, что на работу людям разрешат пойти, возможно, уже в начале мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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