В Харькове показали лабораторию для тестирования на COVID-19 (фото, видео)

Теперь в городе смогут быстро получать результаты тестов на коронавирус

Теперь тесты на коронавирус COVID-19 из Харькова и области не надо будет отправлять на проверку в Национальную вирусологическую референс-лабораторию в Киеве. С 8 апреля право делать тестирование получил Харьковский областной лабораторный центр.

"С сегодняшнего дня наша, харьковская лаборатория областного лабораторного центра, верифицирована. Теперь мы самостоятельно сможем проводить тестирование и быстрее получать результат", – рассказал глава ХОГА Алексей Кучер.

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Он отметил, что одна лаборатория сможет исследовать около 100 образцов в сутки. Таким образом, в городе и области будут быстро получать результат проверки на COVID-19, ведь одно исследование методом ПЦР длится 5-6 часов.

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"Если наша лаборатория подтверждает положительный результат – это подтвержденный случай заболевания. Он идет в общий зачет. Если результат методом ПЦР отрицательный, то дается 3 дня на повторный отрицательный – в подтверждение. То есть, будет задержка в 3 дня, чтобы подтвердить повторно отрицательный результат, только тогда он опровергается", – рассказала директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота.

Напомним, в Украине продолжает расти количество зараженных коронавирусом. COVID-9 уже подтвердили у 1892 человек.

Кроме того, ранее известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что в Украине не карантин, а "насмешка над здравым смыслом".

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