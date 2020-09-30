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Крушение Ан-26: правоохранители уточнили, когда закончат экспертизы и отдадут тела для похорон

30 сентября, 12:08

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В ГБР скоро завершат исследования

Тела погибших в результате крушения самолета Ан-26 в Харьковской области отдадут родственникам для захоронения уже на этой неделе.

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Об этом заявил руководитель управления Главного следственного управления Государственного бюро расследований Ярослав Лешенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы в рамках коммуникации с экспертами, которые проводят молекулярно-генетическое исследование, получили их заверение в том, что уже в ближайшие дни родственники могут забрать тела погибших для проведения похоронных ритуалов", - сказал он.

Сейчас в Харькове находятся родственники 17 погибших, 28 сентября эксперты взяли у них образцы ДНК.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на идентифицирование тел погибших может уйти две-три недели.

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Также сообщалось, что 29 сентября в Харькове состоялась церемония прощания с курсантом Виталием Вильховым, который пережил катастрофу Ан-26, однако скончался в больнице из-за сильных ожогов.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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похороны курсанты авиакатастрофа Ан-26
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