Крушение Ан-26: правоохранители уточнили, когда закончат экспертизы и отдадут тела для похорон

Тела погибших в результате крушения самолета Ан-26 в Харьковской области отдадут родственникам для захоронения уже на этой неделе.

Реклама

Об этом заявил руководитель управления Главного следственного управления Государственного бюро расследований Ярослав Лешенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы в рамках коммуникации с экспертами, которые проводят молекулярно-генетическое исследование, получили их заверение в том, что уже в ближайшие дни родственники могут забрать тела погибших для проведения похоронных ритуалов", - сказал он.

Сейчас в Харькове находятся родственники 17 погибших, 28 сентября эксперты взяли у них образцы ДНК.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на идентифицирование тел погибших может уйти две-три недели.

Реклама

Также сообщалось, что 29 сентября в Харькове состоялась церемония прощания с курсантом Виталием Вильховым, который пережил катастрофу Ан-26, однако скончался в больнице из-за сильных ожогов.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама