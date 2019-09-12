Маленьких харьковчан зовут на курсы столяров, учат программировать и управлять дронами

Иллюстрация. Фото: kursydipacademy.com

Маленькие харьковчане могут осваивать разнообразные навыки и вне школы: в городе – сотни предложений на любой бюджет. Детские студии, компьютерные школы, дворцы творчества следят за тенденциями и предлагают занятия по робототехнике, программированию, финансовой грамотности, тележурналистике или модном ныне инстаблогингу.

"Сегодня" выяснили, во сколько обойдется активный досуг для ребенка (см. инфографику) и как правильно выбрать занятие для чада. Детей и родителей стараются не только удивлять новинками, но и традиционными спортивными секциями, танцами, языками или рисованием, а также обучают столярному делу и кулинарии.

Хотя более активно из года в год пополняется список предложений в сфере информационных технологий. Так, в научном парке "Синергия" при Харьковском национальном университете радиоэлектроники (ХНУРЭ) дети и подростки в возрасте от 6 до 16 лет могут пройти спецкурс, который обойдется от 600 до 1250 грн в месяц.

"Создаем трехмерные компьютерные игры и учимся летать на дронах на курсе "GameDev и роботы", есть также курсы по 3D-моделированию и истории искусства, робототехнике, программированию и электронике, разработке VR-приложений", — рассказали в "Синергии".

Занять ребенка в Харькове можно еще до школы – уроки обойдутся от 300 до 3900 грн в месяц. Как рассказала нам Ксения Ермолова, мама двух детей, четырех и семи лет, из семейного бюджета на дополнительные занятия выделяют около 4000 грн в месяц.

"В прошлом году каждый из детей посещал по три кружка. Минимальная стоимость одного была 350 грн, максимальная – 1000 грн. В этом году пока думаем над выбором занятий. Пока же старший сын будет посещать кружок по робототехнике за 1100 грн в месяц, а логика обойдется в 400 грн. По поводу спортивной секции еще не решили, но, скорее всего, будем совмещать настольный теннис и айкидо, что обойдется еще около 800-1000 грн в месяц", – сказала харьковчанка.

А вот родители малышей дошкольного возраста тратятся еще и на курсы подготовки к школе.

"Дочка уже ходит на рисование, это стоит 620 грн в месяц. Но планируем отправиться и на подготовку к школе — еще плюс около 400 грн. Хотелось бы подобрать и спортивную секцию, но пока в поиске занятия по душе", — говорит харьковчанин Иван Крюков.

Детские психологии советуют не проецировать на ребенка упущенные возможности родителей, а спросить у чада о предпочтениях или присмотреться к его талантам.

"Если ребенок активный – танцы, спорт. Тихий, спокойный – шахматы и подобное, проявляет активность в творчестве — рисование", — рассказала практический психолог Екатерина Лещенко.

Срок "примерки" занятия — месяц-два. Если ребенку сразу не понравилось, это может быть из-за лени или боязни нового коллектива. Стоит подбирать подобные секции.

"Кардинально отличающиеся между собой кружки развивают всесторонне, но у быстро утомляемых детей могут вызвать невроз и фрустрацию", — говорит Екатерина.

Ранее мы писали, что в Харькове открыли спортивные группы для детей с инвалидностью, подобные тем, что уже действуют в Мариуполе и Киеве.

Также мы писали, что 60 детей записались в проект "Давай, играй" в Счастье Луганской области.

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