Масленица круглый год: в Харькове луганская переселенка открыла блинное кафе

Мастерица раскрыла секреты вкусных блинов и рассказала, как открыла кафе

Масленица круглый год: в Харькове луганская переселенка открыла блинное кафе 2019-03-07T20:33:00+02:00 Харьков Мастерица раскрыла секреты вкусных блинов и рассказала, как открыла кафе

Переселенка из Луганской области открыла в Харькове собственное блинное кафе и теперь печет огромные блины по авторским рецептам и делится секретами приготовления с журналистами "Сегодня".

Каждое утро Марины Воронцовой начинается с теста – она печет и продает блины-великаны, каждый из которых – 40 сантиметров в диаметре. В помощниках у нее – только кухонное оборудование.

По ее словам, рецепт – проверенный временем. Чтобы блинчик вышел вкусным и выдержал начинку, нужно не жалеть яиц, использовать качественную муку, а за основу брать подогретое молоко и немного воды.

"Но газированной. Он, в принципе, по этому рецепту, получается, как мне надо – такий, як треба", – рассказала владелица блинной Марина Воронцова.

Также она добавила, что "таких, як треба" у нее – с десяток видов. От простых блинов без начинки, до сытных тяжеловесов – с мясом, грибами, сыром, фруктами.

Готовить блины, вспоминает Марина, начала почти случайно – нужно было найти новое дело жизни. Переселенка из Луганской области, она почти три года отдала волонтерству: помогала устраиваться в Харькове тем, кто бежал от обстрелов на Донбассе.

"Я никогда не знала, что такое выгорание. А потом оказалось, что я физически ощущаю, что у меня просто прожженная дыра. – Блинами подлатали ее? – Да. На самом деле, эта штука спасла мне жизнь", – призналась она.

Идею открыть блинную подсказала дочка. Стартовые расходы покрыла международная помощь, а с остальным помогли друзья. Теперь они – первые в очереди за вкусным обедом.

"Блины — это ее фишечка. Я не знаю в городе еще заведения, где такие большущие блины, и вкуснющие, и много начинки", – рассказала харьковчанка Наталья Каткова.

"У Маринки можно такие изысканные попробовать, которые дома не испечешь. Это ее, это ее стихия. Она творит. Она не печет, она творит", – добавила Наталия Лебедь.

Мастерица шутить, что у нее Масленица продолжается два года – без перерывов и выходных, и останавливаться на этом Марина не собирается.

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