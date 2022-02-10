Монастырский уволил главу харьковской полиции из-за ДТП с кортежем Ярославского

Соответствующее решение было принято в четверг, 10 февраля

Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку сфальсифицировать обстоятельства ДТП с кортежем Ярославского.

Об этом министр сообщил в Facebook.

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Детали

Решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина было принято в четверг, 10 февраля.

"Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского. Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на человека, который пришел утром и заявил, что именно он было за рулем автомобиля, на котором было совершено смертельное ДТП. Зато уже сегодня стало известно, что это лицо находилось во время ДТП в другом месте", — сообщил Денис Монастырский.

По словам главы МВД, из-за попытки скрыть это преступление и предоставления заведомо ложных показаний, дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования.

Что известно о ДТП с автомобилем бизнесмена

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружили автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

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В СМИ появилась информация, что сам бизнесмен часто водит этот автомобиль. Позже стало известно, что в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартовое, и что придет в райотдел дать показания. Водителя, по состоянию на 12:00, уже допрашивали правоохранители.

Но в комментарии новостям "Сегодня" в полиции вообще не подтвердили факт ДТП. В то же время его и не опровергли.

"В сводках у нас нет информации о ДТП вблизи населенного пункта Мартовое", – сообщила нам спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

Но добавила, что уточнит информацию.

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Напомним, что уже были ситуации, когда правоохранители не сразу подтверждали ДТП с публичными людьми. Например, о громком ДТП с участием героя шоу "Холостяк", которое произошло в начале декабря, правоохранители рассказали лишь спустя несколько дней после аварии.

Ярославский резко отреагировал на смертельное ДТП с его авто

Бизнесмен Александр Ярославский дал первый комментарий после смертельного ДТП с автомобилем из его кортежа. Он не подтвердил и не опроверг данную информацию.

На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, сообщил, что "не следит за своими номерами".