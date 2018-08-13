Мужчину, который поджег сожительницу в Харьковской области, арестовали

Сегодня, 16:43

В результате инцидента женщина получила ожоги 1 и 2 степени

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Харьковской области суд избрал меру пресечения мужчине, который облил алкоголем и поджег свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"По требованию прокуратуры Первомайский районный суд области избрал для 48-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство гражданской жены (ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Напомним, не так давно в селе Ефремовка Харьковской области мужчина облил спиртным и поджег свою сожительницуВ результате инцидента женщину, с ожогами 1 и 2 степени госпитализировали в хирургическое отделение больницы. 

Кроме того, ранее в Немировском районе Винницкой области полиция задержала мужчину, который облил односельчанина бензином и поджег его.   

А в городе Болград Одесской области собутыльники забили до смерти и подожгли мужчину. Как стало известно позже, причиной жуткого преступления стала женщина, из-за которой произошел конфликт.
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Источник:

УНИАН

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