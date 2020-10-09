"Мы с Николаичем заказали Гандзюк". Мангера "сдали" на суде

Свидетель говорит, что слышал, как подозреваемые сознались в организации покушения на херсонскую активистку

Ключевой свидетель в деле о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, Игорь Павловский продолжает давать показания против председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера – он рассказал, что другой подозреваемый назвал того "заказчиком" покушения.

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Как сообщает УНИАН, об этом бывший помощник народного депутата заявил на заседании Днепровского районного суда Киева 9 октября.

Павловский рассказал, что слышал, как пособник главного подозреваемого – председателя Херсонской ОГА Владислава Мангера – Алексей Левин говорил о необходимости "проучить" Гандзюк.

Также, по его словам, через несколько дней после нападения в приемную, где он работал, пришел Левин и рассказал о задержании непосредственного исполнителя покушения Сергея Торбина и необходимости поиска адвоката.

"Мы спросили, почему нужен адвокат. "Они облили кислотой Гандзюк", – ответил Левин. Я спросил: "Зачем?". Левин ответил, что "мы с Николаичем (Мангером – ред.) заказали Екатерину Гандзюк", – сказал в суде Павловский.

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Кроме того, он утверждает, что видел, как через две недели после этого во дворе Левин рассчитывался с Торбиным за покушение на Екатерину Гандзюк.

Павловский также утверждает, что хотел дать показания раньше, но каждый раз ему звонили неизвестные и угрожали "проблемами" у его родных. Кроме того, Левин предлагал ему 20 тысяч евро за молчание.

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Адвокаты Левина и Мангера назвали его показания ложными – якобы Павловский дал их под давлением прокуратуры.

Стоит отметить, что с самого Павловского сняли обвинение в причастности к нападению на Гандзюк. Ему инкриминируют несообщение о преступлении.

Напомним, что 31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в результате чего у нее оказалось обожженным около 40% тела. Женщине провели 11 операций, но 4 ноября она скончалась.

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Ранее Днепровский суд Киева оставил главных подозреваемых Владислава Мангера и Алексея Левина под под стражей до 18 октября без права внесения залога.

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