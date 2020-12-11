На границе с Россией сгорел микроавтобус с контрабандной икрой (фото)

Следы "УАЗа" четко свидетельствовали о том, что он двигался со стороны РФ

На границе с Россией украинские пограничники обнаружили обгоревший микроавтобус "УАЗ". В салоне автомобиля были обнаружены остатки икры, которые контрабандисты, вероятно, пытались перевезти в Украину.

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Как рассказали в Госпогранслужбе, микроавтобус не смог преодолеть инженерное препятствие украинских пограничников. Среди других элементов пограничной инфраструктуры этот сегмент оснащен так называемым противоконтрабандным рвом, который и остановил нарушителя.

По данным пограничников, транспортное средство, передняя часть которого возвышалась над рвом почти в вертикальном положении, пытался нарушить границу на участке отдела пограничной службы Волчанск Харьковского отряда.

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"Во время осмотра транспортного средства в нем и рядом были обнаружены остатки красной икры, рядом лежала тара из-под черной икры. Лиц в "УАЗе" или рядом с ним не было. Признаки горения микроавтобуса указывали на возможность того, что его подожгли умышленно, возможно, чтобы скрыть следы противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что с украинской стороны никаких следов деятельности контрабандистов не было обнаружено. Следы микроавтобуса четко свидетельствовали о том, что он двигался со стороны России, что было также признано представителями пограничной службы ФСБ РФ.

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Ранее мы сообщали, что в Украине задержали контрабандистов, которые заработали состояние на продаже лекарств.

Также напомним, на Закарпатье пограничник и священник попались на контрабанде сигарет.

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