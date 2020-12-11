Українська
$ 28,08
33,99
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

На границе с Россией сгорел микроавтобус с контрабандной икрой (фото)

11 декабря, 15:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Следы "УАЗа" четко свидетельствовали о том, что он двигался со стороны РФ

На границе с Россией украинские пограничники обнаружили обгоревший микроавтобус "УАЗ". В салоне автомобиля были обнаружены остатки икры, которые контрабандисты, вероятно, пытались перевезти в Украину.

Реклама

Как рассказали в Госпогранслужбе, микроавтобус не смог преодолеть инженерное препятствие украинских пограничников. Среди других элементов пограничной инфраструктуры этот сегмент оснащен так называемым противоконтрабандным рвом, который и остановил нарушителя.

По данным пограничников, транспортное средство, передняя часть которого возвышалась над рвом почти в вертикальном положении, пытался нарушить границу на участке отдела пограничной службы Волчанск Харьковского отряда.

Реклама

"Во время осмотра транспортного средства в нем и рядом были обнаружены остатки красной икры, рядом лежала тара из-под черной икры. Лиц в "УАЗе" или рядом с ним не было. Признаки горения микроавтобуса указывали на возможность того, что его подожгли умышленно, возможно, чтобы скрыть следы противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

В тренде
Мэр Одессы Геннадий Труханов заразился COVID-19

Отмечается, что с украинской стороны никаких следов деятельности контрабандистов не было обнаружено. Следы микроавтобуса четко свидетельствовали о том, что он двигался со стороны России, что было также признано представителями пограничной службы ФСБ РФ.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Украине задержали контрабандистов, которые заработали состояние на продаже лекарств.

Также напомним, на Закарпатье пограничник и священник попались на контрабанде сигарет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пограничники контрабанда харьковская область красная икра микроавтобус черная икра
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Харькове в лифте дома заживо сгорела женщина (фото)
В Харькове в лифте дома заживо сгорела женщина (фото)Харьков
Кернес возвращается в Харьков: мы проверили слухи
Кернес возвращается в Харьков: мы проверили слухиХарьков
Кернеса не видели 100 дней. В Харькове разрешили провести первую сессию без мэра
Кернеса не видели 100 дней. В Харькове разрешили провести первую сессию без мэраХарьков
Чтобы соседи не чурались: в Украине селяне скрывают заболевания COVID-19
Чтобы соседи не чурались: в Украине селяне скрывают заболевания COVID-19Украина
Состояние Кернеса резко ухудшилось, у него отказала вторая почка – СМИ
Состояние Кернеса резко ухудшилось, у него отказала вторая почка – СМИХарьков
Лечатся водкой: в украинских селах до сих пор не верят в коронавирус
Лечатся водкой: в украинских селах до сих пор не верят в коронавирусЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять