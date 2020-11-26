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На Закарпатье пограничник и священник попались на контрабанде сигарет (фото)

26 ноября, 13:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Табачные изделия с помощью летательного аппарата собирались переправить в Румынию

В Закарпатской области правоохранители разоблачили на табачной контрабанде пограничника и священнослужителя.

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Как рассказали в Госпогранслужбе, злоумышленников, за которыми вели наблюдение в течение нескольких месяцев, поймали на горячем, когда те готовились к полету летательным аппаратом типа автожир с целью перемещения сигарет в соседнюю Румынию.

Место вылета находилось на окраине поселка Вышково Хустского района на расстоянии четырех километров до границы.

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Пилотом автожира оказался офицер Госпогранслужбы. Кроме пограничника правоохранители разоблачили еще четырех человек, возможно причастных к противоправной деятельности, все они жители Хустского района Закарпатской области.

"Также установлено, что один из присутствующих на месте происшествия организаторов противоправной деятельности, который имел характерные признаки алкогольного опьянения, является священнослужителем Московского патриархата", – говорится в сообщении.

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Вблизи места запланированного взлета правоохранители обнаружили 19 ящиков табачных изделий, один грузовик и три внедорожника.

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Следственные действия продолжаются.

Ранее мы сообщали, что на границе с Румынией украинские пограничники останавливали контрабандистов выстрелами.

Также напомним, на Волыни пограничники перехватили два дрона с контрабандой.

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сигареты пограничники Закарпатье контрабанда
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