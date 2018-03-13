На границе задержали иностранца со "жрицами любви"

В пункте пропуска "Краковец" сотрудники оперативных подразделений Государственной пограничной службы задержали иностранца, который вез украинок за границу. Об этом сообщают в пресс-службе ГПСУ.

По данным ведомства, харьковчанок 22 и 27 лет пытались вывезти в ЕС для работы в сфере предоставления интимных услуг.

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Мужчину задержали в рамках уголовного производства по статье 149 ("Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека") УК Украины. Согласно санкции статьи, иностранцу грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Фото: полиция

Напомним, в Харькове иностранец устраивал "секс-туры выходного дня". 24-летний азербайджанец приглашал восточных мужчин в город в качестве туристов.



Также ранее в Харькове задержали торговца живым товаром. На государственной границе задержали 40-летнего гражданина РФ, который завербовал и пытался переправить двух харьковчанок в Москву, где они должны были работать в сфере предоставления интимных услуг.