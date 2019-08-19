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На колясках, с детьми и собаками: в Харькове прошел традиционный международный марафон

Сегодня, 00:27

Юлия Светличная приняла участие в 34-м марафоне Освобождение

Традиционный марафон посвящен Дню Независимости Украины и Дню города Харькова. В соревнованиях принимали участие любители и профессиональные спортсмены.

Им предложены на выбор 4 разные дистанции: 3 км, 10 км, 21 км 097 м и полный марафон – 42 км 195 м. Отдельный зачет открыт для участников, которые преодолевают дистанции в 3 км и 21 км 097 м на роликовых коньках.

Участие в забеге могут принять все желающие. В этом году собрались около 3000 любителей бега. Старшему из участников – 98 лет, а младшему – около трех. Традиционно участие в спортивном мероприятии принимает глава ХОГА Юлия Светличная. Она преодолевает дистанцию ​​10 км.

"Я каждый год участвую в марафоне "Освобождение", доказывая, что на спорт всегда хватает времени, если ты хочешь быть здоровым. Заниматься спортом – это тот путь, который может тебя настроить на хорошее настроение, позитив, энергию, на то, чтобы выработать характер. Такое мероприятие – это, конечно, еще и возможность посмотреть на тех, кто каждый день закаляет свой характер и волю и достигает результата", – сказала Юлия Светличная.

Она подчеркнула, что сегодня в Харьковской области создаются все условия для занятий спортом, и возможности развивать себя и быть здоровыми есть у всех.

"Спортом сегодня заниматься просто – на это не нужно много денег или много времени, самое главное – это желание", – отметила руководитель области.

Напомним, ранее в Харькове прошел марафон, в котором приняли участие 11 тысяч человек.

Также в Харькове устроили марафон ради "солнечной детворы".

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Источник: Сегодня

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