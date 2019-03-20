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В Харькове устроили марафон ради "солнечной детворы"

Сегодня, 20:44

Марафон показывает многим родителям преимущества инклюзивного образования

Фото: Pixabay
В Харькове устроили марафон ради "солнечной детворы" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/287/924/5c92879245e20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/287/924/5c92879245e20.jpg Харьков Марафон показывает многим родителям преимущества инклюзивного образования

Во всем мире 21 марта считается Днем человека с синдромом Дауна. В знак поддержки особенностей развития солнечных людей надевают разноцветные носки. Помимо этой традиции, в Харькове появилась и собственная — в первой столице проводят благотворительный марафон.

В этом году в гостинице "Харьков Палас" собрались не только харьковчане, но также гости из Одессы и Ковеля. Во время марафона родители детей с синдромом Дауна, медики, педагоги говорили об инклюзивном образовании, а дети доказывали его эффективность.

"Наш марафон показывает многим родителям преимущества инклюзивного образования. Сегодня несколько детей нашей организации посещают общеобразовательные школы, танцевальные, творческие и театральные кружки. Они могут получать качественные услуги в клубах по месту жительства, спортивных клубах города", — говорит соорганизатор марафона Татьяна Крохмаль.

И похвастаться детворе было чем: так, солнечный мальчик Натан Эрлихман выступил вместе с коллективом чирлидеров, где занимается. Танцевальные номера показали Давид Акопов и Анфиса Ильченко, которые посещают частный детский клуб "Лучики". Преуспела в хореографии и Виктория Цикало, которая стала студенткой Харьковского высшего колледжа искусств.

По словам Татьяны Крохмаль, солнечная детвора может заниматься любым делом — сниматься в кино и добиваться успехов спорте.

Напомним, в Украине все больше людей с синдромом Дауна активно социализируются. Они становятся режиcсерами, сценаристами, тем более, что, по словам психологов, они имеют большой талант к искусству.

Ранее мы писали, что в Харькове дети с синдромом Дауна взялись за необычное дело. "Солнечные" дети выращивают культуру, популярную среди любителей здорового питания.

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Тег благотворительность, марафон, даун, синдром Дауна

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АВТОР:

Оксана Козлова

Источник:

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