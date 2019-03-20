В Харькове устроили марафон ради "солнечной детворы"
Марафон показывает многим родителям преимущества инклюзивного образования
Во всем мире 21 марта считается Днем человека с синдромом Дауна. В знак поддержки особенностей развития солнечных людей надевают разноцветные носки. Помимо этой традиции, в Харькове появилась и собственная — в первой столице проводят благотворительный марафон.
В этом году в гостинице "Харьков Палас" собрались не только харьковчане, но также гости из Одессы и Ковеля. Во время марафона родители детей с синдромом Дауна, медики, педагоги говорили об инклюзивном образовании, а дети доказывали его эффективность.
"Наш марафон показывает многим родителям преимущества инклюзивного образования. Сегодня несколько детей нашей организации посещают общеобразовательные школы, танцевальные, творческие и театральные кружки. Они могут получать качественные услуги в клубах по месту жительства, спортивных клубах города", — говорит соорганизатор марафона Татьяна Крохмаль.
И похвастаться детворе было чем: так, солнечный мальчик Натан Эрлихман выступил вместе с коллективом чирлидеров, где занимается. Танцевальные номера показали Давид Акопов и Анфиса Ильченко, которые посещают частный детский клуб "Лучики". Преуспела в хореографии и Виктория Цикало, которая стала студенткой Харьковского высшего колледжа искусств.
По словам Татьяны Крохмаль, солнечная детвора может заниматься любым делом — сниматься в кино и добиваться успехов спорте.
Напомним, в Украине все больше людей с синдромом Дауна активно социализируются. Они становятся режиcсерами, сценаристами, тем более, что, по словам психологов, они имеют большой талант к искусству.
Ранее мы писали, что в Харькове дети с синдромом Дауна взялись за необычное дело. "Солнечные" дети выращивают культуру, популярную среди любителей здорового питания.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове устроили марафон ради "солнечной детворы"". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Львове пройдет марафон чтения "Кобзаря" шрифтом Брайля
Этот марафон зафиксируют как рекорд Украины
В Польше пройдет акция в поддержку украинских детей-сирот
Акция "Велосипед помогает" начнется в марте