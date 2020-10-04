На концерте Поляковой в Харькове полиция открыла уголовное производство из-за нарушений карантина

Мероприятие посетили около 2 000 человек

В Харькове, 3 октября, на Профсоюзном бульваре прошел концерт с участием Оли Поляковой – полиция открыла уголовное производство из-за нарушений карантинных ограничений.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Харькова.

Полицейские узнали о концерте из Сети интернет. В тот же день они зарегистрировали информацию в Едином учете заявлений и сообщений.

Так, мероприятие посетили около 2 000 человек.

"Следователем Новобаварского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Кроме этого, было написано письмо в районную администрацию с просьбой предоставить информацию о мероприятии, в частности, об организаторе и примерное количество участников.

Во время концерта 40 полицейских присутствовали, чтобы разъяснять всем карантинные ограничения, а также фиксировать противоправные действия организаторов мероприятия.

Ранее Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко вопреки решению центральных властей, поддержал ослабление карантина в городе.

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