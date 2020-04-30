В Черкассах мэрия ослабила карантин

С 1 мая в Черкассах откроют некоторые магазины, мастерские и рынки

В Черкассах исполнительный комитет городского совета решил с 1 мая ослабить карантинные ограничения для части предпринимателей.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

В мэрии подчеркнули, что такое решение приняли после многочисленных обращений от предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания. Бизнесмены пообещали соблюдать санитарные нормы и правила: установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.

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После обсуждения этого вопроса исполком разрешил возобновить работу:

- магазинов по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для оказания услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

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- летних площадок заведений ресторанного хозяйства;

- городских парков, скверов, а также заведений и аттракционов на их территории;

- объектов спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.

Напомним, ранее об ослаблении карантина сообщили в Днепре – там открыли для посещения зеленые зоны, а также анонсировали, что с 12 мая откроются некоторые магазины.

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Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил: Украина ждет выхода из карантина, но это должно пройти четко по плану. Глава государства отметил, что после этого придется жить по новым правилам безопасности.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что Украина благодаря своевременному реагированию на эпидемию и введению жестких мер не допустила ситуации как в Италии или Испании, где более 200 тысяч зараженных и десятки тысяч смертей. Степанов объяснил важность карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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