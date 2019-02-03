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На Сумщине пограничники предотвратили контрабанду женской обуви в Россию

Сегодня, 19:19

Контрабандисты орудовали в Краснопольском районе

На Сумщине пограничники предотвратили контрабанду женской обуви в Россию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/722/7d4/5c57227d48e56.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/722/7d4/5c57227d48e56.jpg Харьков Контрабандисты орудовали в Краснопольском районе

В субботу, 2 февраля, пограничники Сумского отряда не допустили попытку незаконного перемещения через государственную границу товаров народного потребления. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Сообщается, что во время проверки участка государственно границы в районе населенного пункта Пушкарное Краснопольского района пограничный наряд заметил автомобиль "ВАЗ" украинской регистрации. В транспортном средстве пограничники обнаружили 20 ящиков с женской обувью и 5 ящиков с чищенными грецкими орехами. 

Предварительно установлено, что правонарушители намеревались незаконно переместить данный груз на территорию России.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности. 

Автомобиль вместе с товаром общим весом около 50 килограммов в установленном порядке будет передан представителям фискальной службы.

Напомним, в Сумской области СБУ блокировала крупную партию контрабанды из России. Правоохранители задержали девять грузовиков с контрабандными товарами стоимостью почти 11 миллионов гривен.

Ранее в Запорожской области СБУ пресекла контрабанду наркотиков в страны ЕС и Россию.

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Тег Россия, контрабанда, обувь, орехи, сумская область, гпсу

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