На Сумщине пограничники предотвратили контрабанду женской обуви в Россию
Контрабандисты орудовали в Краснопольском районе
В субботу, 2 февраля, пограничники Сумского отряда не допустили попытку незаконного перемещения через государственную границу товаров народного потребления. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Сообщается, что во время проверки участка государственно границы в районе населенного пункта Пушкарное Краснопольского района пограничный наряд заметил автомобиль "ВАЗ" украинской регистрации. В транспортном средстве пограничники обнаружили 20 ящиков с женской обувью и 5 ящиков с чищенными грецкими орехами.
Предварительно установлено, что правонарушители намеревались незаконно переместить данный груз на территорию России.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.
Автомобиль вместе с товаром общим весом около 50 килограммов в установленном порядке будет передан представителям фискальной службы.
Напомним, в Сумской области СБУ блокировала крупную партию контрабанды из России. Правоохранители задержали девять грузовиков с контрабандными товарами стоимостью почти 11 миллионов гривен.
Ранее в Запорожской области СБУ пресекла контрабанду наркотиков в страны ЕС и Россию.
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