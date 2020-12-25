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На трассе Киев-Харьков перевернулся грузовик (видео)

25 декабря, 22:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

ДТП произошло на 55 км автодороги в направлении Харькова

В пятницу, 25 декабря, на автодороге Киев – Харьков произошло ДТП – перевернулся грузовик.

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Видео ДТП появилось в Telegram-канале "Киев-Оперативный".

Как сообщает Нацполиция, на 55 км автодороги в направлении Харькова перевернулся грузовик.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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На месте работали спасатели, медики и полицейские. Информация о пострадавших пока не сообщается.

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Видео: "Киев-Оперативный"

Также мы писали о том, что в Херсоне пьяный водитель устроил гонки с патрульными, попал в ДТП и пытался откупиться взяткой.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области 23 декабря произошло множество ДТП из-за ухудшения погодных условий.

Мы также писали, что под Одессой из-за гололеда столкнулись автобус и легковушка.

Также напомним, на Донбассе столкнулись две легковушки.

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ДТП Харьков грузовик
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