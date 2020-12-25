На трассе Киев-Харьков перевернулся грузовик (видео)

В пятницу, 25 декабря, на автодороге Киев – Харьков произошло ДТП – перевернулся грузовик.
Видео ДТП появилось в Telegram-канале "Киев-Оперативный".
Как сообщает Нацполиция, на 55 км автодороги в направлении Харькова перевернулся грузовик.
На месте работали спасатели, медики и полицейские. Информация о пострадавших пока не сообщается.
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