На заводе имени Малышева сменился гендиректор

Прежний начальник уволен по истечении срока контракта

На танковом заводе в Харькове обновляют старую бронетехнику. Фото: Сегодня

Генеральным директором ГП "Завод им. Малышева" назначен Александр Чурсин. Соответствующее решение принято руководством ГК "Укроборонпром", сообщает сайт концерна.

Новому гендиректору завода, который приступит к обязанностям 30 мая 2019 г., поставлена ​​задача продолжить обновление и модернизацию производства, обеспечить загрузку мощностей. Среди приоритетов – обеспечить своевременную выплату заработной платы и гарантировать соблюдение надлежащих социальных стандартов для трудового коллектива.

Александр Чурсин имеет значительный опыт работы в бронетанковой отрасли, отмечает сайт "Укрборонпрома". До назначения генедиректором "Завода им. Малышева" занимал должность директора Дивизиона бронетанковой техники ГК "Укроборонпром", где координировал деятельность почти двух десятков отраслевых предприятий. Кроме этого, Александр Чурсин имеет опыт работы инженером-конструктором и главным инженером ряда машиностроительных и научно-производственных предприятий.

Предыдущий руководитель предприятия Александр Хлань, который выполнял свои обязанности с 30 мая 2016 г., освобожден от должности в связи с завершением действия контракта.

Как пишет Kharkiv today, В декларации Чурсина за 2018 год значатся квартира и гараж в Краматорске, квартира в недостроенном доме "Набережного квартала" (хотя обозначено, что он – не владелец) и нежилое помещение там же. Кроме того, в конце прошлого года он купил автомобиль "Chevrolet Orlando" 2013 года выпуска за 270 000 гривен. Заработная плата нового директора завода имени Малышева составила за год 285 268 гривен. На банковских счетах Александра Чурсина хранится 53 тыс. долларов, 4 тыс. евро и 60 тыс. гривен.

Как сообщалось, завод имени Малышева завершил модернизацию танков.

Также мы сообщали, что Кабмин принял решение об аудите "Укроборонпрома".

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