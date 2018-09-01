Неизвестный "заминировал" два вокзала в Харькове и Изюме

Сегодня, 15:39

Полиция проверила информацию анонима вместе с экспертами взрывотехнического управления


Фото: Полиция Харьковской области

Фото: Полиция Харьковской области

Фото: Полиция Харьковской области

Фото: Полиция Харьковской области

В Харькове и городе Изюме полиция проверила информацию о заминировании двух железнодорожных вокзалов. Об этом сообщила полиция Харьковской области на своей странице Facebook.

"Сообщение о якобы заложенной взрывчатке в помещениях вокзалов на проспекте Гагарина в Харькове и городе Изюме поступило в полицию 1 сентября около 11.30", – сообщили правоохранители.

Следственно-оперативные группы Основянского и Изюмского отделов полиции и эксперты взрывотехнического управления проверили оба адреса, но никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

"Эксперты осмотрели 2349 кв. метров помещений, 3500 кв. метров территории, эвакуировали 550 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", – говорится в сообщении.

Полиция устанавливает личность того, кто сделал ложное сообщение о заминировании.

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Ранее аноним сообщил о заминировании рынка в Деснянском районе. Полиция эвакуировала около тысячи человек.

Также мы сообщали, что правоохранители задержали мужчину, который сообщил о заложенной взрывчатке в церкви и наблюдал за работой полиции.

Напомним, в июне в Киеве "заминировали" ресторан крымскотатарской кухни Musafir. Всех работников и посетителей эвакуировали.
вокзал, взрывчатка, правоохранители, минирование, ложное сообщение

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Источник:

Naked-science

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