Неизвестный "заминировал" два вокзала в Харькове и Изюме
Полиция проверила информацию анонима вместе с экспертами взрывотехнического управления
Фото: Полиция Харьковской области
Фото: Полиция Харьковской области
Фото: Полиция Харьковской области
Фото: Полиция Харьковской области
В Харькове и городе Изюме полиция проверила информацию о заминировании двух железнодорожных вокзалов. Об этом сообщила полиция Харьковской области на своей странице Facebook.
"Сообщение о якобы заложенной взрывчатке в помещениях вокзалов на проспекте Гагарина в Харькове и городе Изюме поступило в полицию 1 сентября около 11.30", – сообщили правоохранители.
Следственно-оперативные группы Основянского и Изюмского отделов полиции и эксперты взрывотехнического управления проверили оба адреса, но никаких взрывчатых веществ не обнаружили.
"Эксперты осмотрели 2349 кв. метров помещений, 3500 кв. метров территории, эвакуировали 550 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", – говорится в сообщении.
Полиция устанавливает личность того, кто сделал ложное сообщение о заминировании.
Ранее аноним сообщил о заминировании рынка в Деснянском районе. Полиция эвакуировала около тысячи человек.
Также мы сообщали, что правоохранители задержали мужчину, который сообщил о заложенной взрывчатке в церкви и наблюдал за работой полиции.
Напомним, в июне в Киеве "заминировали" ресторан крымскотатарской кухни Musafir. Всех работников и посетителей эвакуировали.
Вы сейчас просматриваете новость "Неизвестный "заминировал" два вокзала в Харькове и Изюме". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"