В Харькове перекрывали сразу три станции метро

В Харькове поздним вечером 29 июля полиция перекрыла входы на три станции метро Салтовской линии. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

В частности, станция "Героев труда" была перекрыта в 21:37, и открылась в 22:58. Станцию "Студенческую" закрывали с 23:00 и открыли в 23:30, а станция "Академика Павлова" не работала с 23:35 до 00:20.

Транспортники объяснили, что работа станций прекращалась по указанию полицейских. В свою очередь, в Нацполиции заявили, что воскресным вечером было получено сообщение о минировании метрополитена, и в связи с этим станции перекрывались для обследования. Взрывчатки обнаружено не было и подземка продолжила работу в обычном режиме.

Ранее подобный инцидент произошел в Киеве: утром понедельника 16 июля станции метро "Гидропарк" и "Левобережная" были закрыты для пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании.

Напомним, ранее в Киевской области пьяная женщина "заминировала" магазин в свой юбилей: так она решила отомстить своей знакомой, которая работает в магазине.

Кроме того, стоит напомнить, что полиция Киева проверила сообщение о заминировании административного здания, где находится Высший совет правосудия. Как сообщили в Нацполиции, в помещении был обнаружен муляж, похожий на взрывное устройство, которое изъяли специалисты взрывотехнической службы. Других опасных предметов в ходе обследования обнаружено не было.